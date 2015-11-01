Первую химическую кастрацию педофила проведут в Актау Первым казахстанцем, которому проведут химическую кастрацию, станет житель города Актау. Мужчина ранее был осуждён за изнасилование маленькой девочки, сейчас он отбывает наказание в колонии строгого режима ГМ-172/6. В сентябре педофилу начнут делать внутримышечные инъекции. Каждые две недели в течение года ему будут колоть препарат, который называется - ципротерон. После него у мужчины пропадет сексуальное влечение. Напомню, закон о проведении химической кастрации педофилов вступил в силу в январе этого года. Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:12 в Программы

