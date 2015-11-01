Нигматулин созывает совместного заседания палат Парламента Председатель Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента. Актуальные вопросы на языке понятном народу, как того потребовал Президент, будут подняты 5 марта в 12 часов по времени Астаны. Напомним, последнее совместное заседание Палат Парламента прошло 4 сентября 2017 года. По словам Президента Парламент начинает работу в новых условиях, когда и палаты, и Правительство наделены дополнительными полномочиями и ответственностью. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 12:00 в Программы

