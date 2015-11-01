Установлены личности погибших на трассе Актау – Бейнеу Установлены личности узбекистанцев, сгоревших в авто на трассе Актау – Бейнеу. По данным агентства Tengrinews, полный список имен распространяет МЧС Узбекистана. Напомним, 1 марта 2018 года на автомобильной дороге Актау - Бейнеу в селе Шетпе Мангистауского района Мангистауской области Казахстана произошло столкновение автомобиля "Лада Ларгус" и грузового автомобиля "Shacman". В результате ДТП произошло возгорание автомобиля и на месте погибли семь человек.

Погибшие Аллаяров Расулбек Кузибоевич 23.02.1981 года рождения - житель Хорезмской области, Шаватского района (водитель автомашины "Лада Ларгус"); Душамов Зокир Куранбоевич 11.04.1977 года рождения, проживал по адресу: Хорезмская область, Шаватский район (пассажир автомашины "Лада Ларгус"); Рахимов Шерзод Сапарбоевич 12.07.1980 года рождения - Хорезмская область, Шаватский район (пассажир); Бегназаров Мардонбек Хушнуд угли 27.10.1995 года рождения - житель Хорезмской области, Багатского района (пассажир); Мадаминов Гайрат Розматович 13.10.1985 года рождения, проживал по адресу: Хорезмская область, Гурланскийский район (пассажир); Балтаев Махмуджон Сабуржан угли 21.09.1995 года рождения, проживал по адресу: Хорезмская область, Янгиарыкский район (пассажир).



МЧС Узбекистана открыта "Горячая линия" по телефонному номеру (+998 71) 147-10-50, где родные могут получить подробную информацию о данном происшествии.



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