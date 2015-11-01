Задержан вице-министр энергетики Гани Садибеков

Вице-министр
энергетики Гани Садибеков и ряд лиц
задержаны по подозрению в коррупции.
По версии следствия Садибеков в сговоре
с руководителем подрядной организации
"Аймак" Дуанбеком похитили бюджетные
средства в особо крупных размерах.
Деньги были выделены на очистку озера
в Щучинско-Боровской курортной зоне. В
преступной схеме также участвовал
руководитель Департамента Минэнерго
Нурбеков и представители подрядчика
Жумалинов и Кадир-берлин. Речь идет о
похищении более млрд тенге, которые
были обнаружены и изъяты в ходе обыска.
Кроме того предотвращено
хищение еще полутора миллиарда тенге.
Напомним, в должности вице-министра
энергетики Гани Садибеков работал с 3
мая 2016 года.
Источник: Tengrinews.