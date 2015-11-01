Задержан вице-министр энергетики Гани Садибеков Вице-министр энергетики Гани Садибеков и ряд лиц задержаны по подозрению в коррупции. По версии следствия Садибеков в сговоре с руководителем подрядной организации "Аймак" Дуанбеком похитили бюджетные средства в особо крупных размерах. Деньги были выделены на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. В преступной схеме также участвовал руководитель Департамента Минэнерго Нурбеков и представители подрядчика Жумалинов и Кадир-берлин. Речь идет о похищении более млрд тенге, которые были обнаружены и изъяты в ходе обыска. Кроме того предотвращено хищение еще полутора миллиарда тенге. Напомним, в должности вице-министра энергетики Гани Садибеков работал с 3 мая 2016 года.



Источник: Tengrinews.



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