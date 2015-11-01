Куандык Бишимбаев попросил прощение у Нурсултана Назарбаева

Бывший министр национальной экономики выступил в суде с последним словом. Куандык Бишимбаев заявил, что не оправдал доверия Президента, но попросил суд признать его невиновным в коррупции, сообщает Информбюро. Он заявил, что не похищал млрд тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде, а задержки имеют объективные причины: девальвация, отсутствие проектно-сметной документации и так далее. Приговор Бишимбаеву будет оглашён 14 марта