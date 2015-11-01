Вице-министр энергетики арестован на два месяца Вице-министр энергетики Гани Садибеков, который был задержан в прошлую пятницу, арестован на два месяца. Именно столько времени, по решению столичного суда, чиновник проведет за решеткой, ожидая окончания расследования. Напомню, вместе с Гани Садибековым под стражу были взяты и другие высокопоставленные лица. Среди них — Серикбай Жумалинов, Бекзат Кадирберлин и Жан Нурбеков. Их обвиняют в хищении денег, выделенных на очистку озера в Боровом. Чтобы украсть средства, вице-министр энергетики вступил в сговор с подрядчиком, - считает следствие. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:03 в Программы

