Альварес провалил допинг-тест перед реваншем с Головкиным Сауль "Канело" Альварес провалил допинг-тест перед боем-реваншем с Геннадием Головкиным. Информацию подтверждает промоутерская компания Golden Boy Promotions. В пробах спортсмена обнаружен препарат кленбутерола. Он помогает человеку наращивать мышечную массу и сжигать жир, а вне спорта он используется в животноводстве. Сам же Альварес заявляет, что он спортсмен, который уважает спорт. Результат теста для него загадка. По данным Vesti.kz, реванш Головкин - Альварес запланирован на 5 мая на арене T-Mobileв Лас-Вегасе. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 09:29 в Программы

