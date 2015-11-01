Российский самолет разбился в Сирии

В результате катастрофы погибли 39 человек — 33 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительным данным Министерства обороны РФ, все они погибли. Самолет, как сообщается, разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Он столкнулся с землей, не долетев до ВПП 500 метров. В ведомстве сообщили, что огневого воздействия по самолету не было. Создана комиссия, которая будет изучать возможные версии причин крушения. Предварительной причиной называется техническая неисправность. Все погибшие были военнослужащими.