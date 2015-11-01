Президент поздравил женщин Казахстана Жена нужна мужчине для того, чтобы он не сваливал все проблемы на правительство. Об этом заявил Нурсултан Назарбаев, поздравляя женщин с Восьмым Марта. Президент сказал, что быть женщиной — это не судьба, а великое предназначение. «Наш мужской долг – поддерживать, оберегать, заботиться о женщинах и оказывать им трепетное внимание», - заявил Нурсултан Назарбаев. Также президент рассказал анекдот про неудачную рыбалку, во время которой женщина распугала рыбу, поссорилась со своим спутником, а в итоге наловила больше рыбы, чем он. По мнению президента, представительницы слабого пола в Казахстане - воплощают в себе восточную мудрость и западную амбициозность. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 13:18 в Программы

