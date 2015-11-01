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В соцсетях сообщают о побеге Муратхана Токмади
В соцсетях появилась информация о побеге бизнесмена Муратхана Токмади. По данным агенства Tengrinews, в настоящий момент в социальных сетях и мессенджерах распространяются снимки разных ориентировок. Напомним, бизнесмен Муратхан Токмади был взят под стражу в июне 2017 года. Алмалинский районный суд Алматы признал его виновным по целому ряду статей связанных со сбытом оружия. Позже в интервью телеканалу КТК Токмади признался в убийстве банкира Ержана Татишева. Он заявил, что убийство бывшего главы "Банка ТуранАлем (нынешний БТА Банк)" заказал Мухтар Аблязов.
Вчера, 23:06 в Программы » Новости, комментариев: 0

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