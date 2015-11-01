Казахстанцы могут посещать ОАЭ без визы С сегодняшнего дня вступает в силу безвизой режим между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. По данным 24.kz, казахстанцы могут свободно пребывать в ОАЭ до 30 дней, но при нарушении этого срока грозит штраф. При въезде нужно будет предъявить паспорт, срок действия которого не менее 6 месяцев. Женщинам разрешается въезжать на территорию ОАЭ без сопровождения мужчин, если они достигли возраста, когда могут нести ответственность по закону. В казахстанском МИДе отмечают, что безвизовый режим не касается тех, кто намерен трудоустроиться в Эмиратах. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 09:55 в Программы

