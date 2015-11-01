Cкончался основатель модного дома Givenchy

Скончался основатель модного дома «Живанши». Юбер де Живанши умер на 92-м году жизни. По данным Коммерсанта, смерь наступила во сне.

Напомним, что Юбер де Живанши одевал таких икон стиля, как актрису Одри Хепбёрн и бывшую первую леди США Жаклин Кеннеди. Живанши также был одним из первых, кто предложил модной публике линию «прет-а-порте». В 1995 году модельер объявил об уходе на покой.

В январе 2007 года почта Франции выпустила марки, посвященные Дню святого Валентина, над дизайном которых работал Юбер де Живанши.



