Власти Казахстана признали экстремистским движение "ДВК". В генпрокуратуре говорят, что эта организация пропагандирует насильственное свержение строя. А лидер и основатель движения Мухтар Аблязов формирует негативный образ и разжигает социальную вражду. Решение признать «Демократический выбор Казахстана» экстремистским движением принял Есильский суд Астаны, куда ранее обратилась генеральная прокуратура. Напомню, сам Мухтар Аблязов по-прежнему находится во Франции. Там он снимает видеоролики и делает интернет-трансляции.





Тем временем, казахстанцы, которые распространяют листовки ДВК и публикуют записи в интернете от имени этого движения, могут попасть в тюрьму. Об этом также предупредили в генеральной прокуратуре. Уголовная ответственность грозит тем, кто занимается агитацией и пропагандой идей ДВК, тиражирует листовки и пишет посты об этом в интернете. Напомню, за участие в экстремистских группировках, по казахстанским законам, грозит от двух до 17-ти лет лишения свободы.