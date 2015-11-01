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Скончался Стивен Хокинг

Всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался на 77 году жизни. Информацию о кончине ученого подтвердили члены семьи. Автор книги "Краткая история времени", которая разошлась 10-миллионным тиражом, занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности. В 1963 году 22-летнему Хокингу был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз. Врачи тогда считали, что жить ему осталось два-три года. Однако их прогнозы не оправдались, ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей. Даже полностью парализованный, Хокинг вел активную жизнь — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.

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