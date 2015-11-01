Куандыка Бишимбаева приговорили к 10 годам тюрьмы

Бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева приговорили к десяти годам тюрьмы. Такое решение вынес судья Адильхан Шайхисламов. Он признал экс-министра виновным в получении взятки и присвоении чужого имущества. Наказание Куандык Бишимбаев будет отбывать в учреждении максимальной безопасности. Суд также принял решение конфисковать всё имущество министра и пожизненно лишить его права занимать руководящие должности.

Между тем, двоюродного брата Куандыка Бишимбаева Султана Нурлыбека суд признал виновным в получении взятки и приговорил к семи годам лишения свободы. У него тоже будет конфисковано имущество. Напомним, суд над министром длился четыре месяца. Согласно обвинению, Куандык Бишимбаев получил в качестве взятки два миллиона долларов от бизнесмена за участие в строительстве крупного объекта. Также он похитил миллиард тенге при возведении стекольного завода. Супруга экс-министра намерена подать апелляцию, она не согласна с приговором.