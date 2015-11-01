Задержан бывший президент Франции Николя Саркози В пригороде Парижа задержан бывший президент Франции Николя Саркози. Его допрашивают в рамках расследования нарушений при финансировании его избирательной кампании. Речь идет о предполагаемом финансировании в 2007 году, полученном со стороны Ливии. Напомню, весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о якобы передаче ливийским режимом 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. По данным Рейтера, судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор. Новости, комментариев: 0 Вчера, 17:07 в Программы

