Сбои в работе Telegram связанны с удалением материалов ДВК В Министерстве информации и коммуникаций объяснили сбои в работе Telegram. По данным агентства Tengrinews, в рамках исполнения решения Есильского районного суда по запрету на распространение информационных материалов в поддержку движения Аблязова "Демократический выбор Казахстана", признанного экстремистским, министерство направило соответствующие уведомления собственникам иностранных сетей и мессенджеров. Уполномоченные органы сейчас проводят тех.работы по удалению противоправных материалов. В этой связи, возможны некоторые технические сбои в работе социальных сетей и мессенджеров, в том числе и Telegram, заявляют в Министерстве информации и коммуникаций. Новости, комментариев: 0 Вчера, 22:51 в Программы

