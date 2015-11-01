Президент поздравил всех с праздником Наурыз

Президент Нурсултан Назарбаев поздравил всех казахстанцев с праздником Наурыз. Он пожелал всем благополучия, счастья, единства и успехов ради процветания страны. Глава республики также подчеркнул, что все эти годы решаются вопросы развития страны, повышения авторитета в мире. В Астане народные гуляния будут организованы на территории выставки EXPO. Также праздничные мероприятия состоятся на площади "Қазақ елі", городской площади, в парке "Студенческий" и жилых массивах "Жағалау", "Күйгенжар", "Промышленный", "Интернациональный", "Мичурино", "Железнодорожный", "Пригородный", "Үркер", "Көктал", "Өндіріс". На всех площадках пройдут концерты, установят более 40 юрт, алтыбаканов. В местах проведения мероприятий организуют торговлю, спортивные состязания по национальным видам спорта. На территории EXPO-2017 в Этноауле будет установлен тайказан с наурыз-коже вместимостью 1000 литров, который бесплатно раздадут жителям и гостям столицы.

