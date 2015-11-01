В Казахстане названы продукты опасные для здоровья ДНК свиньи обнаружено в сосисках российского производства, однако на упаковке этого не указано. Об этом агентству Tengrinews сообщили в Департаменте охраны общественного здоровья Алматы. Речь идет о сосисках замороженных "Бистро" производства ОАО "Царицыно". Кроме того, по микробиологическим показателям, представляющим опасность для здоровья населения, установлено несоответствие в 4 процентах отобранных проб: тушка цыпленка бройлера "Приосколье"; "Куриные продукты" тушка цыпленка бройлера "Мираторг" производства "Брянский бройлер" Россия; окорочка УКПФ замороженные производства "Аметист" Россия; масло сливочное "Урсус", 72,5 процента ЗАО "Урус", Кыргызстан. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 14:56 в Программы

