Альварес понес наказание за проваленный допинг-тест Альварес понес первое наказание за проваленный допинг-тест. По данным Vesti.kz, сразу в двух его пробах за 17 и 20 февраля в мексиканские врачи обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Однако следующие три допинг-теста мексиканец сдал уже в США - и все они оказались отрицательными. Los Angeles Times сообщает, что за проваленные тесты Альварес временно отстранен от тренеровок до 10 апреля, когда состоится встреча комиссии по его вопросу. Ранее Головкин выступил с жесткой критикой в адрес Альвареса. Казахстанец обвинил его в употреблении допинга перед первым боем и заявил, что все притворяются, будто ничего не случилось. На это заявление Альварес через Instagram обматерил GGG. Новости, комментариев: 0 Вчера, 11:55 в Программы

