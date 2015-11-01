Сборная Казахстана по футболу обыграла команду Венгрии Сборная Казахстана по футболу обыграла команду Венгрии в товарищеском матче. Встреча прошедшая в Будапеште завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Станимира Стойлова. Для него этот матч стал первым на посту главного тренера сборной Казахстана. По данным Vesti.kz, Стойлов возглавил сборную Казахстана 1 марта. Ранее он работал в "Астане", с которой четырежды выигрывал чемпионат страны и доходил до группового этапа Лиги чемпионов и до 1/16 финала Лиги Европы. Напомню, что уже 26 марта сборная Казахстана сыграет еще один товарищеский матч с командой Болгарии. Новости, комментариев: 0 Вчера, 11:59 в Программы

