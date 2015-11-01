64 человека стали жертвами пожара в ТЦ г.Кемерово Из Кемерово продолжают поступать новости о жертвах пожара в Торговом центре. Число погибших вновь возросло, но этот раз до 64 человек. Ранее сообщалось о 37 погибших. На месте пожара поручено завершить этап поисково-спасательных работ до 18 часов дня по местному времени. По данным РИА Новости пропавшими без вести при пожаре в ТЦ в Кемерово остаются еще 16 человек. По некоторым данным пожар унес и жизни детей, которые приехали отменить начало каникул. Их большинство, однако цифры не озвучиваются. Спасатели уточняют, что во время пожара обрушились помещения двух кинотеатров. Что стало причиной пожара пока не известно. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 11:28 в Программы

