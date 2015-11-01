Нурсултан Назарбаев соболезнует семьям погибших в Кемерово Нурсултан Назарбаев выражает соболезнования в связи с трагедией в Кемерово. Президент Казахстана направил телеграмму Владимиру Путину. По данным Акорды, Глава государства с глубоким прискорбием воспринял весть о трагической гибели людей в результате пожара в торгово-развлекательном центре. "От имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям", - говорится в телеграмме. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 14:29 в Программы

