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Нурсултан Назарбаев соболезнует семьям погибших в Кемерово

Нурсултан Назарбаев выражает соболезнования в связи с трагедией в Кемерово. Президент Казахстана направил телеграмму Владимиру Путину. По данным Акорды, Глава государства с глубоким прискорбием воспринял весть о трагической гибели людей в результате пожара в торгово-развлекательном центре. "От имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям", - говорится в телеграмме.

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