В России объявлен траур по погибшем в пожаре в Кемерово

Спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара в торговом центре в Кемерово. Как сообщает агентство «Интерфакса», собраны все фрагменты тел. По последним официальным данным при пожаре погибли 64 человека, в том числе 40 детей. А тем временем, в России объявлен национальный траур по погибшим в результате пожара в торговом центре. Владимир Путин сегодня утром приехал в Кемерово, где провел совещание с местными властями и руководством экстренных служб. Президент также возложил цветы к мемориалу погибшим и побывал в больнице, где находятся пострадавшие.

Вместе с россиянами сегодня скорбят и казахстанцы. К консульству России в Алматы жители города несут цветы и мягкие игрушки. В социальных сетях появляется много публикаций, в которых наши граждане выражают соболезнования. А вот некоторые блогеры сегодня проводят независимые расследования. Они ходят по торговым центрам Алматы и Астаны, и смотрят, работает ли там пожарная сигнализация и в каком состоянии находятся аварийные выходы. Аким Алматы Бауыржан Байбек сегодня поручил провести проверку всех торговых центров, детских садов, рынков, вокзалов, школ и больниц.

Уполномоченный по правам детей в Казахстане Загипа Балиева обращается к руководителям развлекательных центров с просьбой строго и честно соблюдать правила безопасности в своих зданиях. Также депутат попросила владельцев торговых домов не экономить на охране, а также принимать все меры для того, чтобы все посетители заведений, особенно дети, могли безопасно проводить своё свободное время. А вот руководителям школ Загипа Балиева рекомендует прямо сейчас проверить состояние своих зданий, чтобы в случае пожаров никто из детей не погиб.