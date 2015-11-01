В Семее объявлен режим ЧС Аким Семея объявил в городе режим ЧС природного характера местного масштаба. Ермак Салимов говорит, что будет создана специальная комиссия, которая займется подсчетом общего ущерба, нанесенного жителям. Напомним, четвертый день Семей топит вода разлившегося Иртыша. По словам акима, после облета всей прибрежной территории на вертолете было принято решение о проведении взрывных работ на реке. К сожалению, произошла нештатная ситуация. Взрывной волной в некоторых домах выбило окна. Аким говорит, что берет всю ответственность на себя. Власти города компенсируют ущерб в полном объеме. Новости, комментариев: 0 Вчера, 10:12 в Программы

