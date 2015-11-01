В Алматы задержаны журналисты двух казахстанских изданий

В Алматы задержаны журналисты двух крупных казахстанских изданий. Под стражу взят главный редактор портала «Ратель» Марат Асипов, его заместитель — известный журналист Сапа Мекебаев и обозреватель Анна Калашникова. Также был задержан заместитель главного редактора журнала Форбс Александр Воротилов. Сегодня в офисах изданий в Алматы прошли обыски. Журналисты заявили, что у них отобрали телефоны. А издатель казахстанского Форбса — известный бизнесмен Арманжан Байтасов — сообщил, что следователи не дали ознакомиться с постановлением об обысках.

Обыски в редакции казахстанского «Форбса» и в офисе портала «Ратель» прокомментировал и министр информации и коммуникаций. Даурен Абаев заявил, что узнал об этом из новостей. Зачем проводятся обыски и изымаются компьютеры и документы — министр не знает. Он пообещал выяснить это у правоохранительных органов. В Департаменте внутренних дел Алматы только что сообщили, что проверки в редакциях начались после заявления о том, что эти СМИ распространяли ложную информацию.