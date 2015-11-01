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Упрощена онлайн-регистрация по месту жительства

В Казахстане упростили онлайн-регистрацию по месту жительства. В Госкорпорации «Правительство для граждан» заявляют, что теперь, чтобы получить прописку, казахстанцам потребуется чуть больше 20 минут. Кроме того, благодаря изменениям в налоговом кодексе с января этого года больше не нужно оплачивать госпошлину за регистрацию. Заявка подается на сайте egov. Далее собственник подтверждает ее с помощью своей электронно-цифровой подписи. Обработка поданной заявки занимает около 10 минут, после чего можно заказать адресную справку уже с новыми регистрационными данными, пишет агенство Tengrinews.

Вчера, 12:42 в Программы » Новости, комментариев: 0

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