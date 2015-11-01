Геннадий Головкин может потерять 20 миллионов долларов Из-за отмены боя с Саулем Альваресом Геннадий Головкин потеряет 20 миллионов долларов. Об этом заявляет спортивный обозреватель Давид Авила. По его мнению, в случае, если с казахтанским боксёром согласится драться кто-то другой, то Головкин сможет заработать всего лишь два миллиона долларов. Напомним, бой должен был состояться пятого мая. Однако мексиканский спортсмен отказался от поединка. Американский обозреватель Давид Авила сегодня заявил, что этот инцидент нанесёт вред обоим боксёрам. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 14:48 в Программы

