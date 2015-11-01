В Актобе погибшей в лифте оказалась телеведущая Погибшей в лифте в Актобе оказалась телеведущая. Айзат Абдисамат вела утреннюю программу "Кайырлы тан" и детскую передачу "Балдаурен". Ее коллеги говорят, что она была очень светлым и хорошим человеком. Айзат вместе с трехлетней дочерью хотела встретить вечером мужа с работы, вызвала злосчастный лифт и погибла. Напомним, инцидент произошел в 12 микрорайоне города 4 апреля. Девушка зашла в лифт вместе с трехлетним ребенком. По словам медиков, она не успела полностью войти в кабину лифта и он резко поехал вниз. В результате была отсечена нога и наступила смерть телеведущей. По данному факту началось досудебное расследование. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:18 в Программы

