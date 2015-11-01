Президент выступил на совещании по развитию Астаны

После передеслокации столицы, алматинцы смотрели на Астану на калхозников. Такое заявление сегодня сделал Нурсултан Назарбаев отметив большую проделанную работу по становлению нового главного города. Президент подчеркивает, что имидж столицы состоит в том, чтобы город был чистый, удобный, а жители имели лоск. "Столица должна начинаться с аэропорта", - заявляет Нурсултан Назарбаев. Проработать и решить все эти вопросы Глава Государства поручил правительству и акимату.





Между тем, Нурсултан Назарбаев сегодня пожурил акима Астаны Асета Исекешева за срывы лифтов. По словам Главы Государства, городские лифты в плачевном состоянии. Лишь за последнее время произошло 4 срыва. Исекешев в свою очередь объяснил, что сейчас лицензирование лифтовых компаний отменено. Есть 50 компаний, из них только 10 отвечают всем требованиям. Президент же обращает внимание, что лифтами люди пользуются каждый день. Глава Государства требует навести порядок и вести полный учет, чтобы в каждой кабине отмечалось, что такого-то числа оборудование было проверено. "Чтобы люди чувствовали себя спокойно и не боялись", - заявляет Глава Государства.





Кроме того, Нурсултан Назарбаев призывает сделать выводы из трагедии в Кемерово. Глава Государства подчеркивает, что после его поручения начались повсеместные проверки. Предприниматели заявляют, что у них все хорошо, но одним словам Президент требует не верить. Особое внимание Нурсултан Назарбаев обращает на центры Мега, с требованием разобраться почему детские площадки находятся на верхних этажах, а не на первых. В будущем такое расположение, по словам Главы Государства, необходимо взять за стандарт. Напомним, пожар в Кемеровском ТЦ унес жизни 64 человек. Больше 40 из них дети.