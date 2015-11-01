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Наказать виновных в гибели телеведущей требует аким
Власти Актюбинской области требуют найти виновных в гибели телеведущей, которой вчера оторвало ногу в лифте. Напомним, инцидент произошел, когда девушка заходила в кабину. Лифт резко поехал вниз, а нога осталась за его пределами. Глава региона, где произошла эта страшная трагедия, заявил, что потрясен случившимся. Он поручил проверить всё лифтовое оборудование в жилых домах. А также выяснить, насколько качественно компании проверяют работу подъемников. Добавлю, что погибшая девушка работала на местном телевидении. Она вела детскую передачу. 
Вчера, 20:38 в Программы » Новости, комментариев: 0

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