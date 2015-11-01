Наказать виновных в гибели телеведущей требует аким Власти Актюбинской области требуют найти виновных в гибели телеведущей, которой вчера оторвало ногу в лифте. Напомним, инцидент произошел, когда девушка заходила в кабину. Лифт резко поехал вниз, а нога осталась за его пределами. Глава региона, где произошла эта страшная трагедия, заявил, что потрясен случившимся. Он поручил проверить всё лифтовое оборудование в жилых домах. А также выяснить, насколько качественно компании проверяют работу подъемников. Добавлю, что погибшая девушка работала на местном телевидении. Она вела детскую передачу. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:38 в Программы

