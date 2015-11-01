Данияр Акишев: тенге не привязан к рублю Тенге не привязан к рублю. Такое заявление прозвучало от главы Национального банка Данияра Акишева. По его словам, наш курс тенге зависит от внешних и внутренних факторов. До этих событий все макроэкономическе параметры были стабильны. К сожалению, события в отношении санкций привели к волатильности на российском рынке, а затем проявились на нашем рынке. Те события, которые происходят в России, оказывают влияние на Казахстан. За последние два дня рубль ослаб на 10 процентов. Тенге ослаб на 3 процента, далее цитирую: «Тенге не привязан к рублю. Да, мы зависим, но мы не привязаны», - заявляет Данияр Акишев. Пишет агентство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 Вчера, 13:36 в Программы

