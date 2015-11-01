257 человек погибли в авиакатастрофе в Алжире

Большинство погибших — военнослужащие. Самолет загорелся еще при взлете с аэродрома Буфарик в 50 километрах к югу от алжирской столицы. Через несколько минут военно-транспортный Ил-76 рухнул на зеленое поле. Никто из тех, кто находился на его борту, не выжил. Ил-76ТД следовал по маршруту Буфарик — Тиндуф — Бешар на юго-западе Алжира. Расследованием всех обстоятельств крушения займется комиссия, которую возглавил прибывший на место крушения начальник генштаба алжирской армии генерал Ахмед Гайд Салах.