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257 человек погибли в авиакатастрофе в Алжире
Большинство погибших — военнослужащие. Самолет загорелся еще при взлете с аэродрома Буфарик в 50 километрах к югу от алжирской столицы. Через несколько минут военно-транспортный Ил-76 рухнул на зеленое поле. Никто из тех, кто находился на его борту, не выжил. Ил-76ТД следовал по маршруту Буфарик — Тиндуф — Бешар на юго-западе Алжира. Расследованием всех обстоятельств крушения займется комиссия, которую возглавил прибывший на место крушения начальник генштаба алжирской армии генерал Ахмед Гайд Салах.
Вчера, 22:50 в Программы » Новости, комментариев: 0

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