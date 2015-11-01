Кастрация из ревности: суд по этому делу начался в Астане В Астане начался суд над женщиной, которая зимой этого года кастрировала в домашних условиях своего молодого человека. Этот поступок вызвал общественный резонанс и попал на первые полосы зарубежных СМИ. Женщине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Она отрезала мужчине часть детородного органа после того, как увидела в его телефоне фотографии других девушек. Суд проходит в закрытом режиме. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:27 в Программы

