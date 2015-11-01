Земли "Атакента" вернут городу Алматы Территория центра делового сотрудничества «Атакент» в Алматы будет возвращена в коммунальную собственность города. Такое распоряжение дал аким Бауыржан Байбек. По его словам, раньше Атакент был зелёным оазисом, куда люди приходили гулять семьями. Здесь был каскадный фонтан, а сейчас все закатано в асфальт, кругом парковка и базар, - сказал Бауыржан Байбек. Он требует расторгнуть договор аренды с предпринимателями и высадить на Атакенте деревья, убрать с газонов пристройки, а также сократить площадь асфальта. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:29 в Программы

