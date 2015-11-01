Суд постановил заблокировать Telegram в России Суд постановил заблокировать Telegram в России. Более того, Таганский суд разрешил Роскомнадзору произвести блокировку мессенджера немедленно. Представитель ФСБ разъяснил, что мессенджер не смог обосновать, почему не может предоставить ключи шифрования. Представление доказательств заняло меньше получаса. За это время представители Роскомнадзора и ФСБ сообщили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам. Напомню, глава телеграм Павел Дуров на отрез отказался отдавать доступ к перепискам пользователей, т.к это нарушает права на конфиденциальность информации, а ключи, по словам Дурова, передать технически невозможно. Сообщает РИА Новости. Новости, комментариев: 0 Вчера, 15:10 в Программы

