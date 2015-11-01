США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по Сирии

Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию. Об этом заявил президент Владимир Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля. История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за расправу с Югославией, Ираком и Ливией», — говорится в заявлении Путина. Он также заявил о том, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после ударов США, Франции и Британии по Сирии призвал все страны проявить сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации, передает РИА Новости. Между тем, сенатор США Тим Кейн назвал удар по Сирии незаконным, поскольку на него не было получено разрешение конгресса. Мы должны прекратить давать президентам карт-бланш на ведение войны. Сегодня это Сирия, а завтра может быть Иран или Северная Корея" - написал Кейн в Twitter.



