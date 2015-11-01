В Приозерске осужден экс-прокурор В Приозерске осужден задержанный за взятку экс-прокурор. Решением суда Ержан Турусбеков приговорен к выплате штрафа в размере порядка 10 миллионов тенге. По данным агентства Tengrinews, экс-прокурор полностью признал свою вину в получении взятки в размере одной тысячи долларов и подписал сделку о признании вины. Кроме того, суд пожизненно лишил осужденного права занимать должности в государственных органах. Штраф осужденный обязан заплатить не позднее одного месяца со дня вступления приговора в законную силу. Если осужденный будет уклоняться от уплаты штрафа, наказание может быть заменено на лишение свободы. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 14:31 в Программы

