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МИД прокомментировало заявления Владимира Соловьева

 

Министерство иностранных дел Казахстана примет меры в связи с высказыванием известного телеведущего Владимира Соловьёва. В одной из своих программ он предположил, что между Казахстаном и Россией пробежала чёрная кошка. Замглавы МИДа Ержан Ашикбаев сказал, что постарается сделать так, чтобы высказывания экспертов и журналистов не нанесли урона дружественным отношениям между странами. У Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева налажен конструктивный диалог, поэтому ориентироваться нужно только на официальную позицию Кремля и Акорды, а не на высказывания телеведущих, - заявляют в МИДе.


А вот министр информации и коммуникаций Даурен Абаев заявил, что не знает, кто такой Владимир Соловьев. Его программы он не смотрит, и высказывания журналиста о Казахстане министр не слышал, - передает агентство Тенгриньюс.

 

Вчера, 14:49 в Программы » Новости, комментариев: 0

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