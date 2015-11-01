В Алматы во время уроки физкультуры умер пятиклассник В одной из школ Алматы во время уроки физкультуры умер пятиклассник. Как пишет нур.кз, это произошло в гимназии №118 в микрорайоне Айнабулак-1. Неназванный источник сообщает, что ребенка напугали одноклассники. При этом администрация учебного заведения якобы требует умалчивать это происшествие. В самой школе подтвердили факт гибели ученика, однако о причинах руководство гимназии пока не говорит. Ведется следствие, назначена экспертиза. Известно, что погибший ребенок не был на уроке физкультуры. Новости, комментариев: 0 Вчера, 14:52 в Программы

