Руслана Ерденаева приговорили к 12 годам тюрьмы Вынесен приговор бывшему главе "Единого национального пенсионного фонда" Руслану Ерденаеву. Его осудили на 12 лет тюрьмы. Суд также конфисковал у экс-руководителя ЕНПФ 400 тысяч долларов — это сумма взятки, которую он получил два года назад. Руслана Ерденаева признали виновным в присвоении вверенного чужого имущества и получении взятки. Другим фигурантом этого громкого дела также вынесены приговоры. Бывшего начальника управления департамента рисков "ЕНПФ" Мусу Бахтова осудили на 7 лет, а учредителя компании "Бузгул Аурум" Бахытжана Кенжебаева приговорили к 8 годам заключения. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:24 в Программы

