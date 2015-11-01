Головкин официально объявил о бое 5 мая

Геннадий Головкин в своем Twitter официально объявил о бое, который состоится 5 мая на арене StubHub Center в пригороде Лос-Анджелеса. Соперником непобежденного казахстанского боксера станет американец армянского происхождения Ванес Мартиросян. "Билеты уже в продаже", говорится в тексте постера. "Ванес Мартиросян сейчас самый важный бой в моей карьере. Я уважаю его и усердно тренировался для защиты моих титулов против него", - заявил GGG в интервью Los Angeles Times. 31-летний Мартиросян родился в Армении, но в возрасте семи лет вместе с семьей эмигрировал в США. В 2004 году он представлял США на Олимпиаде в Афинах, но выбыл из борьбы за медали во втором круге. После этого Мартиросян начал профессиональную карьеру.