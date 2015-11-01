Программа по оздоровлению банков будет закрыта Программа по оздоровлению проблемных банков будет закрыта в этом году, заявил сегодня Нурсултан Назарбаев. По его словам, сейчас ужасные показатели имеют ЭксимБанк, Банк Астаны и Qazaq Bank. Акционеры этих финансовых институтов руководили плохо и неэффективно, они задолжали деньги и сейчас ничего не могут ответить вкладчикам, - сказал президент. Он также потребовал прекратить нажим на Национальный банк и парламент. «Государство оказало банкам небывалую поддержку, выделив более трех триллионов тенге. Однако объем кредитов, выданных банками, не увеличился и составил в прошлом году 12 триллионов». Новости, комментариев: 0 Вчера, 22:52 в Программы

