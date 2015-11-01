Ребенок в карагандинской стоматологии умер по вине врача Смерть ребенка в Карагандинской стоматалогии произошла во вине врача. По данным специалистов, препараты, введенные двухлетнему Семену Арзамасцеву, были неправильно подобраны и имели возрастные ограничения. В департаменте охраны общественного здоровья области заявляют, смерть малыша можно было предотвратить. Но ошибки в действиях врача-анестезиолога и стоматолога клиники привели к летальному исходу. Кроме того, в клинике Тини Дент, стоматолог не проводил полного обследования состояния пациента, которое позволило бы определить адекватную тактику лечения. Позже выяснилось, что после посещения этого же специалиста в 2016 году скончалась 13-летняя Жансая Омарова. По данному факту заведено 2 уголовных дела, одно из них в России из-за гражданства погибшего малыша. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 09:30 в Программы

