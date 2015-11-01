Банк Астаны ответил на критику Президента Банке Астаны ответили на критику Президента. Руководство фин.института официально подтверждает, что банк стабильно выполняет все текущие обязательства перед клиентами, партнерами и кредиторами. Банк соответствует всем требованиям регулятора в части достаточности капитала, ликвидности и пруденциальных нормативов. Подтверждением является отсутствие претензий со стороны Национального Банка, а также подтверждение кредитного рейтинга на уровне "В-/В" в начале апреля 2018 года. Напомню, накануне Президент Нурсултан Назарбаев назвал показатели Банка Астаны, ЭксимБанка и Qazaq Banki "ужасными" из-за того, что "акционеры плохо руководили, задолжали и не могут ответить вкладчикам", пишет агентство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 11:38 в Программы

