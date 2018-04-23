Холодная война вернулась Холодная война вернулась. Об этом заявляет Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, современная ситуация значительно отличается от той, которая была во времена СССР. Теперь США и Россия не контролируют всех, как это было раньше. Многие страны очень активны особенно в ближневосточном регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует блоков. Антониу Гутерриш заявляет, что Соовет безопасности ООН больше не отражает баланс сил в мире и не соответствует современным реалиям. По мнению Генсека, некоторые страны злоупотребляют правом вето, сообщает SVT. Новости, комментариев: 0 23-04-2018, 09:07 в Программы

