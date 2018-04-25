Уголовные дела заведены на студентов медуниверситета Студенты медуниверситета "Астана», отчисленные за подделку сертификатов (Аилтс) IELTS, подали в суд. Министр образования и науки Ерлан Сагадиев уточняет, что это их право, но важно учесть, что номеров их сертификатов нет в реестре, это означает, что документы являются на 100% поддельными. По словам главы ведомства, данные факты комиссия должна была выявить, когда принимала документы на поступление. Сагадиев добавляет, что вопрос о лишении медуниверситета "Астана" лицензии пока не стоит. Отмечу, что в отношении студентов, которые подали фиктивные документы, заведены уголовные дела. В ходе расследования станет известно, кто именно выдавал им фальшивые сертификаты, пишет informburo. Новости, комментариев: 0 25-04-2018, 17:18 в Программы

