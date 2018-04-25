В Алматы умер двухлетний малыш после операции В Алматы умер двухлетний малыш после удаления паховой грыжи. Как рассказала агенству Tengrinews.kz мама ребенка, ее сын скончался в частной клинике "Достар мед" из-за остановки сердца. Операция прошла 27 марта. Спустя несколько часов ребенку стало плохо. Из носа малыша пошла пена, и это после того как врачи объявили, что операция проведена успешно. Из-за потерянного времени у ребенка начался отек мозга, его отключали от аппарата искусственного дыхания, чтобы давать возможность дышать самому, хотя этого делать нельзя было. Заявляет мама погибшего малыша ссылаясь на оценку ситуации другими врачами. Более того, родители говорят, что медики не сразу сообщили о смерти его родным. Заявление уже подано в городскую прокуратуру. Новости, комментариев: 0 25-04-2018, 17:21 в Программы

