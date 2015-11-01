Клиенты Банка Астаны жалуются на проблемы с картами Клиенты Банка Астаны жалуются на проблемы с картами. Люди не могут снять деньги в банкоматах и оплатить услуги в магазинах и кафе. Несколько жителей Алматы заявили, что у них не получилось расплатиться картой банка Астаны на заправке. А вот известный казахстанский актёр Санжар Мадиев сообщил в Фейсбуке, что его карточка и вовсе — заблокирована. Артист сейчас находится на съёмках в Монголии, дозвониться в call center у него не получается. В Банке Астаны заявляют, что проблемы с картами происходят из-за технических неполадок. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:23 в Программы

