Студенты-медики написали письмо в министерство образования Студенты медицинского университета «Астана» написали открытое письмо министру образования. Они утверждают, что руководство ВУЗа обошлось с ними несправедливо, отстранив от учебы. Напомним, студентов обвиняют в том, что при поступлении они предоставили фальшивый сертификат о прохождении экзамена по английскому языку. Руководство университета теперь требует вернуть деньги, потраченные на обучение. Студенты между тем просят оградить их — цитирую — от грязной напасти и дать возможность закончить учебу, чтобы в дальнейшем помогать народу Казахстана. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:25 в Программы

